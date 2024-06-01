ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) kurban yardımlarını ulaştırdığı ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim hediye edecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV'nin yürüttüğü "Bir Kurban Bir Kur'an" projesi kapsamında 41 farklı dilde basılan Kur'an-ı Kerim'ler, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, Diyanet İşleri Başkanlığıyla 1993'ten beri yürütülen "vekaletle kurban kesim organizasyonu" ile ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Hayırseverlerin kurban emanetlerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'i de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını bildiren Turan, "Kurban ibadetiyle birlikte Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajını geniş kitlelere ulaştırmayı ve onu okuma çabalarını desteklemeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde bazı insanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmakta zorlandığını vurgulayan Turan, şöyle devam etti:



"Başta Afrika olmak üzere birçok yerde insanlar Kur'an-ı Kerim'e ulaşamıyor. Çocuklar ve yetişkinler, tahtalara yazdıkları ayetleri ezberlemeye çalışıyorlar. Bu vesileyle Kur'an-ı Kerim'i mushaf olarak onlara ulaştıracağız."

"Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında Türkiye'nin arasında bulunduğu 96 ülkeye 1 milyon 835 bin 475 Kur'an-ı Kerim dağıtıldığını bildiren Turan, şunları kaydetti:



"Kurban vekaletini vakfımıza veren hayırseverler, web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden bağış yaparken 'Kurbanınızla birlikte bir de Kur'an hediye etmek ister misiniz?' kutucuğunu işaretleyerek 150 lira ekleyip Kur'an bağışında bulunabilirler. Ayrıca, 'KURAN' yazıp 4333'e SMS göndererek de bağış yapabilirler."



