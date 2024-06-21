PORT SUDAN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Sudan'da ihtiyaç sahibi ailelere 10 bin 500 hisse kurban etini ulaştırdı.



Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin "Müminler ancak kardeştirler" temasıyla düzenlediği 2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında Sudan'da 1500 büyükbaş hayvan kesildi.

Kesim işlemlerinin iki bölgede yapıldığı Sudan'daki Atbara şehrinde 1000, Kesele kentinde 500 büyükbaş hayvan karşılığında 10 bin 500 kurban eti hissesi, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

TDV Sudan ekip sorumlusu Ahmet Hilal, AA muhabirine, TDV'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Bu yıl 78 ülkede kurban kestiklerini ve hayırseverlerin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Hilal, "Bu yıl çok zahmetli ama bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirdik. Ekiplerimizin her biri çok özverili çalıştı. Sudan'da Türkiye'den gelen 7 kişilik görevli ve gönüllü ekibimizle iki bölgede kurban etlerini ailelere ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

