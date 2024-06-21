KAHİRE (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Filistinliler için Mısır'da kesilen kurbanlıkların etlerinin paketlenmesi devam ediyor.​​​​​​​



Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle zor günler geçiren Filistin halkının yanında yer almak için Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği vekaletle kurban organizasyonu kapsamında aldığı kurbanlıkların kesimini bayramın 4. günü tamamladı.

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla düzenlenen organizasyon için Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Mehmet Bilgin ve TDV Filistin-Mısır Koordinatörü Mahmut Temelli, kesimin yapıldığı Ebusümbül, İsmailliye ve Gona bölgelerinden soğuk hava depolu tırlara yüklenerek getirilen kurban etlerinin paketlendiği Kahire'deki tesiste incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Mehmet Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırseverlerin Türkiye Diyanet Vakfına emanet ettiği kurbanlıkların kesiminin Kurban Bayramı'nın 4. günü tamamlandığını belirtti.

"Halkımızın emaneti olan kurbanlarımızı kestik. Filistinli, Gazzeli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere şu anda hummalı bir çalışma var" diyen Bilgin, paketlenen etlerin soğuk hava depolarında uygun şartlarda muhafaza edildiğini ve yakın zamanda gerçek sahipleri olan Filistin halkına ulaştırılacağını dile getirdi.

TDV'nin Filistin-Mısır Koordinatörü Mahmut Temelli de Filistin için bağışlanan kurbanlıkların kesimini Mısır'da 4 bin büyükbaş 28 bin hisse olarak tamamladıklarını söyledi.

Zor günler geçiren Filistin halkının yanında yer almak için bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür eden Temelli, "Burada kurban etlerinin kemikten ayrılarak parçalanması, poşetlenmesi, paketlenmesi ve soğuk hava depolarına naklini gerçekleştiriyoruz. 10 gün sürecek paketleme çalışmalarının ardından etleri uygun şartlarda muhafaza edeceğiz. En kısa sürede de bu etleri Gazzeli kardeşlerimize ulaştırmış olacağız. Allah tüm bağışçılarımızın ibadetini kabul eylesin." diye konuştu.