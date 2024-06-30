Parti, Federal oy sandıklarının yeniden sayılmasını talep ederek, yanlış sayım olduğu iddiasında bulundu.

Seçim sonuçlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten parti yetkilileri, teknik hataların ve yanlış sayımın sonuçları etkilediğini savundu. Bu gelişmeyle birlikte, 2315 oy alan ancak milletvekili seçilemeyen Kadir Duran'ın yeniden milletvekili olma şansı doğdu.

Yeni parti olarak dikkatler üzerinde

TEAM FOUAD AHİDAR, Brüksel'den 3 milletvekili ve Flaman Parlamentosu'ndan 1 milletvekili çıkarmayı başararak yeni parti olarak dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise bir Federal milletvekilini daha çıkarmayı hedefliyor ve bu isimlerden birinin Türk kökenli Kadir Duran olabileceği konuşuluyor.