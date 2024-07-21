Popüler SSD üreticilerinden Team Group, taşınabilir depolama çözümlerine yeni bir ürün ekledi. PD20 Mini External SSD adını alan bu yeni model, hafifliği ve yüksek kapasite seçenekleri ile dikkat çekiyor.

Team Group'un yeni harici SSD modeli PD20 Mini External SSD, sadece 22 gram ağırlığı ile dikkat çekiyor. Küçük boyutları sayesinde avuca sığabilen bu depolama birimi, taşınabilirlik konusunda büyük avantaj sağlıyor. İnce yapısı, dizüstü bilgisayar çantasının herhangi bir yerine kolaylıkla yerleştirilebilmesini mümkün kılıyor.

Kapasite seçenekleri ve performans

PD20 Mini External SSD, 1TB, 2TB ve 4TB kapasite seçenekleriyle geliyor. Tüm modeller, 2,000 MB/s veri aktarım hızlarına sahip. Bu yüksek hız değerleri, PD20'yi piyasadaki en hızlı taşınabilir SSD'ler arasında konumlandırıyor. Örneğin, Samsung X5 Portable SSD'nin 3412 MB/s okuma hızına sahip olduğu düşünülürse, PD20'nin performansının oldukça etkileyici olduğu söylenebilir.

PD20'nin üzerinde iki adet USB 3.2 Gen 2 Type-C çıkışı bulunuyor. Bu sayede profesyonel çalışanlar için son derece uygun olan ürün, doküman, fotoğraf ve video aktarımı gibi işlemleri hızla gerçekleştirebiliyor. Team Group, SSD'nin çoğu cihazla uyumlu olduğunu belirtiyor, bu da kullanıcıların hareket halindeyken verilerini kolayca taşıyabilmesini sağlıyor.

Dayanıklılık ve tasarım

Tasarım açısından, PD20 modeli IP54 toz ve sıçrama dayanıklılığı ile geliyor. USB-C çıkışları silikon kapaklarla korunuyor, bu da SSD'nin günlük kullanımda oluşabilecek olumsuz senaryolara karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Bu özellikleri ile PD20, dayanıklılık ve güvenilirlik arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek haline geliyor.

Fiyat ve satış tarihi

Ürünün fiyat bilgisi henüz açıklanmadı. Ancak, Team Group, PD20 Mini External SSD'nin Ağustos ayında satışa çıkacağını duyurdu. Bu nedenle, yakın zamanda ürünün fiyatı ve diğer satış detayları hakkında daha fazla bilgi edinmeyi bekliyoruz.