İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları için BES Teminatlı İhtiyaç Kredisi hizmetini başlattı.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, krediyle müşterilerine, bireysel emeklilik hesabında biriken fonları teminat olarak göstererek, ihtiyaç kredisi kullanma fırsatı sağlıyor. Banka, kredinin Türkiye'de yürürlüğe girmesiyle birlikte bu hizmeti ilk sunan bankalar arasında yer alıyor.

Uygulamayla banka müşterileri, Türkiye'de tüm emeklilik şirketlerindeki birikiminin devlet katkısı hariç bir kısmını ya da tamamını, alacağın devri sözleşmesi ile bankaya devredebilecek.

Müşteriler krediyle, birikimleriyle ilgili kazanılmış haklarını koruyarak 500 bin liraya kadar 3 ay ile 36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle sunulan kredi kampanyasından faydalanabilecek. Kredi teklifinden yararlanmak isteyenler, bankanın şubelerine başvurabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, müşterilerinin finansman ihtiyacını en uygun koşullarda karşılamaları için çalıştıklarını belirterek, "BES Teminatlı İhtiyaç Kredisi ile müşterilerimiz, bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerini güvenle teminat göstererek ihtiyaç duydukları finansmanı kolaylıkla sağlayabiliyor. Bu yenilikçi uygulamayla müşterilerimize finansal planlamalarında daha fazla esneklik sunarak, ekonomik ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler getirme olanağı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.