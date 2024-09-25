Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen ADEX Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın ilk gününde, Türk savunma sanayii firmaları ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı arasında önemli anlaşmalar imzalandı. Bu kapsamda Roketsan ile Azerbaycan merkezli STP şirketi arasında “TEBER Güdüm Kiti Ailesi’nin Ortak Üretimi ve Güdüm Kitleri İçin Ortak Tasarım Çalışmaları” konulu bir mutabakat anlaşması yapıldı. Anlaşmaya, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün şahitliğinde, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci imza attı.

TEBER Güdüm Kiti Azerbaycan’da üretilecek

Mutabakat anlaşması, TEBER Güdüm Kiti’nin Azerbaycan’da ortak üretimini ve yeni güdüm kitlerinin tasarım çalışmalarını hedefliyor. Azerbaycan’da üretilecek olan bu güdüm kitlerinin, Su-25 ve MiG-29 savaş uçakları ile Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı tarafından kullanılması bekleniyor.

TEBER Güdüm Kiti’nin teknik özellikleri

TEBER Güdüm Kiti, sabit kanatlı hava araçları, savaş uçakları ve insansız hava araçları tarafından kullanılabilen yüksek hassasiyetli bir mühimmat kitidir. Yarı aktif lazer arayıcı başlık, küresel konumlama sistemi ve ataletsel navigasyon sistemi ile donatılan TEBER, sabit ve hareketli her türlü yer hedefine karşı etkin bir şekilde kullanılabiliyor.

TEBER-81, Mk-81 bombasıyla 150 kilogram ağırlığında ve azami 23 kilometre menzile sahipken, TEBER-82, Mk-82 bombasıyla 260 kilogram ağırlığında olup azami 28 kilometre menzile ulaşabiliyor. Menzil, atış platformunun süratine ve irtifasına bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Yüksek hassasiyet ve yaklaşma sensörü

TEBER Güdüm Kiti’ne opsiyonel olarak yaklaşma sensörü de entegre edilebiliyor. Bu sensör sayesinde mühimmat, hedefe yakın bir mesafede otomatik olarak infilak ediyor. Uygun şartlarda TEBER-81/82 mühimmatı ile 3 metrenin altında hassasiyetle vuruş sağlanabiliyor.

Bu işbirliği, Azerbaycan savunma sanayii ve Türkiye arasında savunma alanındaki stratejik bağları güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.