KARAMAN (AA) - HARUN REŞİT YILDIKO - İşitme Engelli Atletizm Milli Takımı, Tayvan'ın başkenti Taipei'de 12-24 Temmuz'da düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Atletizm Şampiyonası'nda başarılarıyla adlarından söz ettirmek istiyor.

İşitme Engelli Atletizm Milli Takımı Antrenörü Murat Yurdadön, Dünya Şampiyonası hazırlıkları için geldikleri Karaman'da, AA muhabirine, takımın durumu ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hazırlıkların sorunsuz geçtiğine değinen Yurdadön, 4x400 bayrak takımı olarak katılacakları şampiyonanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.



Organizasyona günde çift idmanla hazırlandıklarını aktaran Yurdadön, takımda dünya şampiyonası ve olimpiyat tecrübesi olan sporcuların bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Takımımız, tecrübeli bir ekipten oluşuyor. Bu ekibimiz daha önce olimpiyat ikinciliği kazandı. Yine dünya şampiyonasında final koşmuş bir ekip. Takımın kaptanı Yasin Süzen, kendisini kanıtlamış, dünya ve Avrupa şampiyonluğu olan ve olimpiyat rekoru kırmış bir sporcumuz. Takıma yeni eklediğimiz çok iyi 3 genç sporcumuz var. Onlarla çok güzel bir aile ortamı oluşturduk. Tecrübeli olan ekibimiz, küçüklerimize sahip çıkıyor. Antrenörlerimizden Ahmet Sekman ve Emre Çelik atletizm geçmişi olan çok iyi hocalarımız."







- Takımın motivasyonu yüksek







Sporcuların motivasyonunun yüksek olduğuna ve kendilerine güvendiklerine dikkati çeken Yurdadön, "Şu anda şampiyonluğa inanmış bir ekibimiz var. Çünkü bu ikincilikler bize tecrübe kazandırdı. Çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Şampiyonluk kürsüsünde ülkemizi görmek istiyoruz. Devamında işitme engelliler olimpiyatları var. Dünya Şampiyonası'nda hedeflemiş olduğumuz şampiyonluğu, olimpiyatlarda da yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Yasin Süzen ise kampın çok verimli geçtiğini vurgulayarak, "Ekip olarak güzel bir uyum yakaladık. Kürsünün en üstünü hedefliyoruz." dedi.