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Geçen sezon Karaman FK'da 32 maça ilk 11'de başlayan Mete Yıldız, 1 gol kaydetti. Tecrübeli savunma oyuncusu, performansıyla dikkat çekti ve Altınordu'nun yeni sezonda savunma hattını güçlendirmesi bekleniyor.

26 yaşındaki Mete Yıldız, Almanya'nın Düsseldorf kentinde doğdu ve futbola Mönchengladbach altyapısında başladı. Fenerbahçe U21 Takımı'nda da oynayan yetenekli stoper, Uşakspor, Çorum FK, Vanspor, Afyonspor ve son olarak Karaman FK'da forma giydi.

Hull City kamp için İstanbul'a geldi

Hull City kamp için İstanbul'a geldi

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu , Karaman FK'da forma giyen stoper Mete Yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkamaz'ın da hazır bulunduğu imza töreni, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

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