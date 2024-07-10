TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, Karaman FK'da forma giyen stoper Mete Yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkamaz'ın da hazır bulunduğu imza töreni, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.
Almanya'dan Türkiye'ye uzanan kariyer yolculuğu
26 yaşındaki Mete Yıldız, Almanya'nın Düsseldorf kentinde doğdu ve futbola Mönchengladbach altyapısında başladı. Fenerbahçe U21 Takımı'nda da oynayan yetenekli stoper, Uşakspor, Çorum FK, Vanspor, Afyonspor ve son olarak Karaman FK'da forma giydi.
Karaman FK'da başarılı sezon
Geçen sezon Karaman FK'da 32 maça ilk 11'de başlayan Mete Yıldız, 1 gol kaydetti. Tecrübeli savunma oyuncusu, performansıyla dikkat çekti ve Altınordu'nun yeni sezonda savunma hattını güçlendirmesi bekleniyor.