Ünlü şarkıcı Seda Sayan, "Ünlülerin tefecisi" olarak bilinen Ö. B.'ye yönelik soruşturmada ifade verdi. Seda Sayan bu soruşturma hakkında ne dedi?

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "ünlülerin tefecisi" olarak tanınan Ö. B. ve beraberindeki 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında, Seda Sayan’ın adına düzenlenen imzasız bir dosya da dikkat çekti. Bu iddiaların ardından ünlü sanatçı Seda Sayan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.

“Tefecilik yok”

Emniyet soruşturması sırasında ele geçirilen belgelerde, Seda Sayan’a ait olduğu öne sürülen bir senet bulundu. Bu belgelerde, Sayan’ın 7.5 milyon TL borç aldığı ve ödeme planının detayları yer aldı. Ancak Sayan, bu belgelerin tefecilikle ilgisi olmadığını belirtti.

“Kendisini tanırım ama aramızda tefecilik söz konusu değil. Borç almam da söz konusu değil. Ele geçirilen evrak, tefecilikle ilgili bir evrak değil. Söz konusu senet, yapmayı planladığımız bir programla ilgiliydi. Ancak program iptal edildi ve yayınlanmadı.”

Soruşturma ve gözaltılar

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde çok sayıda dijital materyal ve şüpheli belgeler ele geçirildi. Bu belgeler arasında, Ö.B. ile yapılan anlaşmalar ve borç yükümlülüklerine dair bazı evraklar da bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.