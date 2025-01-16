Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından tartışmalara konu olan "kılıçlı yemin" organizasyonunda yer aldıkları iddiasıyla Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen askeri personel için kritik gün geldi. Dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'nun liderliğinde gerçekleşen tören sonrası, sekizi askeri personel olmak üzere toplam dokuz isim savunma veriyor.

Kurul toplandı

YDK, dokuz üyeli bir kurul olarak, teğmenlerin ve diğer askeri personelin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilip edilmeyeceğine karar verecek. MSB, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kurul kararlarının gerekçeli olarak 10 iş günü içinde hazırlanacağını duyurdu.

Tartışmalı tören

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından, dönem birincisi Ebru Eroğlu’nun liderliğinde bir grup teğmen, resmi tören sonrasında “subay yemini” etti. Bu olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve askeri hiyerarşiyle uyumlu olup olmadığı yönünde tartışmalara yol açmıştı. Savunma veren isimler arasında töreni organize ettiği iddia edilen teğmenlerin yanı sıra, bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutan vekilinin de yer aldığı belirtiliyor.

"Harp Okulu rozetini alamayacaklar"

Teğmen Ebru Eroğlu, YDK sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün sonuç ne olursa olsun, bizim ve sizlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaklar. Bizler, Atatürk’ün önce sıra arkadaşı sonra silah arkadaşı olduk. Hayatımızın geri kalanında da bu minvalde hareket edeceğiz."