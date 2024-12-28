Teğmen Ebru Eroğlu'nun Savunması Ortaya Çıktı

İhracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu, hakkındaki soruşturma ve savunmasına ilişkin açıklamalarında, Atatürk'ün izinden yürüdüklerini ve harbiyeli ruhunu taşıdıklarını vurguladı.

Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması

Teğmen Ebru Eroğlu, yapılan soruşturma sonrasında savunmasında, kendisinin ve meslektaşlarının Atatürk'ün izinden yürüdüklerini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan bağlılıklarını yineledi. Eroğlu, "Biz, harbiyeli ruhunu taşıyan subaylarız" diyerek, silahlı kuvvetlerin manevi değerlerine olan sadakatini savundu.