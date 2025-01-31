10 Kasım 2023’te Atatürk’ü anma programında, yakasında Atatürk fotoğrafı taşımadığı gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen Teğmen Recep Ayar, haklarında ihraç kararı verilen diğer teğmenlere destek verdi. Ayar, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, “Bu sizin madalyanızdır! Ananızın ak sütü gibi helaldir! Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” ifadelerini kullandı.

"Mustafa Kemal’in Askerleriyiz" diye haykırdı

Teğmen Recep Ayar, TSK’dan ihraç edilmesinin ardından, bir kez daha Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığını vurguladı. Ayar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Atatürk’ün askerleri olduklarını belirterek, hukuki sürece ve bu sürecin getirdiği zorluklara rağmen, ideallerinden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Teğmen Recep Ayar şu ifadeleri kullandı:

Ben ihraç olan Teğmen Recep Ayar,

Kardeşlerim !

Bu sizin madalyanızdır !

Ananızın ak sütü gibi helaldir !

Bugün sizlerin ve bizlerin üniformasını alanlar, bize bu vatanın gerçek sahipleri olan milyonlarca insanın gönlünde yer etmemize vesile oldular, dua almamızı sağladılar, ne mutlu bize !

Hakkını verebilirsek, layık olabilirsek, ne mutlu bize !

Selam olsun bizlerin arkasında dağ gibi duran gerçek milliyetçilere !

Şimdi aramıza bu kardeşlerim de dahil oldu.

Madalyanız hayırlı uğurlu olsun aslanlarım.

Hep bir ağızdan, Harbiye yollarında hep söylediğimiz yürüyüş kararları gibi;

Mustafa Kemal’in Askerleriyiz !