Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 5 teğmen, subaylık yemini ettikleri sırada söyledikleri sözlerle gündeme geldi. İhraç kararı, Türkiye genelinde geniş yankı uyandırırken, teğmenlerin yemin töreni sırasında söyledikleri şu ifadeler dikkat çekti:

“Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!”