Türkiye’nin havacılık motorları alanındaki en büyük oyuncularından TUSAS Engine Industries (TEI), uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı. Şirket, eklemeli imalat teknolojilerinde dünya çapında ilk Nadcap sertifikasını alarak, bu alandaki global liderliğini pekiştirdi. 4 binin üzerinde firmanın yer aldığı sektörde, TEI toplamda 46 özel proses yeteneğiyle dünya birincisi oldu.

TEI'nin eklemeli imalat teknolojileri: Türkiye'nin ilk Nadcap sertifikası

TEI, havacılık, uzay ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren 4 binin üzerinde firma arasında, Nadcap sertifikasına sahip 46 özel proses yeteneğiyle dikkat çekti. Eklemeli imalat teknolojilerinde bu başarıya ulaşan TEI, Türkiye'de bu alanda sertifika alan ilk şirket oldu. Sertifikasyon süreci, malzemelerin fiziksel, kimyasal, elektriksel ve metalürjik özelliklerini iyileştiren özel proseslerin uluslararası standartlara uygunluğunu onaylıyor.

Nadcap Sertifikası nedir?

Nadcap (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program), havacılık ve savunma sanayinde uygulanan özel proseslerin kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğunu belgeleyen bir akreditasyon programıdır. Bu sertifika, motor parçalarının zorlu şartlara dayanıklılığını artıran süreçlerin en yüksek standartlarda uygulandığını garanti eder.

TEI'nin global başarısı

TEI, 2017 yılından bu yana eklemeli imalat alanında sağladığı dünya birinciliğini, Haziran ayında aldığı Nadcap akreditasyonu ile pekiştirdi. Şirketin bu başarıyı tek başına elde etmesi, global ana motor üreticileri tarafından da tanınan bir yetkinlik ve güvenilirlik işareti olarak değerlendiriliyor. Eklemeli imalat teknolojilerindeki bu gelişim, TEI'nin uluslararası havacılık ve savunma sanayindeki konumunu güçlendirirken, Türkiye’nin bu alandaki rekabetçiliğini de artırıyor.