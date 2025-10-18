Şırnak, Malatya, Konya, Sivas ve Aydın’da doğal gaz dağıtım ve enerji nakil hatları projeleri için acele kamulaştırma kararları Resmî Gazete’de yayımlandı.

5 ilde enerji projeleri için acele kamulaştırma

Şırnak, Malatya, Konya, Sivas ve Aydın’da doğal gaz dağıtım boru hattı ve enerji nakil hatları projeleri için taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kararlar, Cumhurbaşkanı kararları ile Resmî Gazete’de yayımlandı.

TEİAŞ projeleri ve kamulaştırma kapsamı

AA’nın haberine göre; Şırnak ve Malatya’daki projeler şunları kapsıyor:

154 kV İsdemir Şırnak GES TM-PS-3A TM Enerji İletim Hattı Projesi

Bu projeler kapsamında taşınmazlar mülkiyet veya irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Konya ve Sivas’ta ise enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazlar, elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılacak.

Aydın’daki doğal gaz boru hattı projesi

Didim ilçesindeki Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında;

Sabit tesisler

Ulaşım yolları

Enerji nakil hatları

Katodik koruma hatları

Anot yatakları

ihtiyacı olan taşınmazlar, mülkiyet veya daimi/geçici irtifak hakkı ile BOTAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Enerji piyasasında yeni düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16 Ekim 2025 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasasında Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında, dengeden sorumlu grup üyesi piyasa katılımcısının bireysel enerji dengesizlik miktarının yüzde 5’e kadar olan kısmı dengeden sorumlu grup içinde değerlendirilecek. Bu karar, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak.