Küçük banknotlar piyasada yetersiz kalıyor

Son zamanlarda vatandaşların daha sık 200 TL'lik banknotları tercih ettiği gözlemleniyor. 10-20 TL gibi küçük değerli banknotların, günlük ihtiyaçları karşılama konusunda yetersiz kalması, büyük banknotların kullanımını artırmış durumda.

Yakında sadece 200 tl banknotlar kullanılacak

Babuşçu, bankaların ATM'lerde küçük banknotları çıkararak, yalnızca 200 TL'lik banknotlara geçiş yapacağını belirtti. "Bankalar, 5, 10, 20 ve hatta 50 TL banknotlarını ATM'lerde kullanmamaya başladı. Şu anda bazı bankalar 100 TL banknotunu da ATM'lerden çıkarma çalışmalarına devam ediyor. Yakında sadece 200 TL banknotları ATM'lerde göreceksiniz," şeklinde bilgi verdi.

200 tl banknotların kullanımındaki artış

Babuşçu'nun açıklamalarına göre, 200 TL'lik banknotların piyasadaki payı son 3,5 yılda dört kat artarak yüzde 12'den yüzde 48'e yükseldi. Temmuz 2024 itibarıyla 200 TL banknotlarının toplam banknot içindeki tutar olarak payı yüzde 78'e çıktı. Bu değişim, 2020 Ocak ayından Temmuz 2024'e kadar yüzde 32'den yüzde 78'e yükseldi.