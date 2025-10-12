Bu yıl 15'incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda ise ödüller sahiplerini buldu. Başkan Dr. Cemil Tugay, yarışmada çeşitli kategorilerde ödül alan büyükşehir belediyelerinin ödüllerini takdim etti.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 44. Olağan Meclis Toplantısı ve 15. Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulamalar Yarışması ödül törenine ev sahipliği yaptı. Swiss Otel İzmir'de düzenlenen meclis toplantısının ardından çeşitli kategorilerde ödül alan büyükşehir belediyelerine ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay takdim etti. Törene birliğe üye büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları katıldı. Ödül töreni öncesinde sunumlar da yapıldı.



Meclis toplantının ardından Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” başlıklı bir sunum yaptı. Türe, “İklim konusundaki hassasiyetleri sevinerek takip ediyorum ancak bu tür eylemler için finansal desteklere ihtiyaç olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor” dedi. SKB Akademi Eğitim Koordinatörü Gökçe Ayman ise “Yerel Yönetimler İçin Kapasite Geliştirme Programları” başlıklı birer sunum yaptı. Ayman, “Kurumlarımızı hazırlamak çok önemli. Geleceğin sağlıklı, dirençli, adil kentleri için birlikte değer katabileceğimiz alan yaratmak istiyoruz. O yüzden bu programları başlattık. Tek başına birer belediyeyiz, birlikte geleceğin sağlıklı kentleriyiz” diye konuştu.



Bu yıl 15’incisi düzenlenen, 49 üye belediyenin 96 projeyle başvurduğu Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. 7 farklı kategoride (Kültür, Sanat ve Spor Aktiviteleri, Dirençli/ Dayanıklı Toplum, Yüksek Yaşam Kalitesi, Akıllı Şehir, Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliğine Uyum, Toplumsal Eşitliğe ve Bağlılığa Katkı, Çevre ve Sağlık) gerçekleşti. Akıllı Şehirler kategorisinde Elektronik Gemi Denetim Sistemi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ödülün sahibi oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi bürokratları, ödülü cezaevinde bulunan Muhittin Böcek için aldıklarını söyledi. Çevre ve Sağlık kategorisinde Damla Sulama Borusu Üretim Tesisi (Tarım Plast Fabrikası) projesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi, Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliğine Uyum kategorisinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Kafe/Geri Dönüşüm Temalı Otobüs Durağı projesiyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Dirençli/Dayanıklı Toplum kategorisinde Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi projesiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yüksek Yaşam Kalitesi kategorisinde Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM) projesiyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür, Sanat ve Spor Aktiviteleri kategorisinde Bi Dünya Dans projesiyle Muğla Büyükşehir Belediyesi ödül kazandı. Büyükşehir belediyelerine ödüllerini Başkan Dr. Cemil Tugay verdi.



Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliğine Uyum kategorisinde Sıfır Atık Bankası projesiyle Nilüfer Belediyesi, Kültür, Sanat ve Spor Aktiviteleri kategorisinde Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi projesiyle Çankaya Belediyesi, Yüksek Yaşam Kalitesi kategorisinde Cimbiti Nohutu: Sağlıklı Nesiller için Ata Tohumu projesiyle Gazipaşa Belediyesi, Çevre ve Sağlık kategorisinde Kapıdan Kapıya Toplama Sistemi projesiyle Kızılcahamam Belediyesi, Dirençli/Dayanıklı Toplum kategorisinde Bina Envanteri ve Deprem Riski Analizi Çalışma projesi ile Mudanya Belediyesi, Akıllı Şehir kategorisinde Pusulamız Dijital Katılım projesiyle Nilüfer Belediyesi, Toplumsal Eşitliğe ve Bağlılığa Katkı kategorisinde Kadınlar Üretiyor, Çocuklar Gülümsüyor – Atık Tekstillerden Sosyal Faydaya projesiyle Tepebaşı Belediyesi ödül aldı.



İl belediyelerinden Toplumsal Eşitliğe ve Bağlılığa Katkı kategorisinde Mine Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi projesiyle Burdur Belediyesi, Çevre ve Sağlık kategorisinde Mobil Sıfır Atık Toplama projesiyle Giresun Belediyesi, Kültür, Sanat ve Spor Aktiviteleri kategorisinde Kültürle Yaşa, Sağlıkla Geliş projesiyle Niğde Belediyesi ödül kazandı.

Son olarak il ilçe belediyelerinden; Kültür, Sanat ve Spor Aktiviteleri kategorisinde Altınova Kent ve Dilburnu Feneri Müzesi projesiyle Altınova Belediyesi, Çevre ve Sağlık kategorisinde Belediyen Yanında projesiyle Kadirli Belediyesi, Yüksek Yaşam Kalitesi kategorisinde ise Yetkin Gençlerin İş Gücüne Katılımı projesiyle Lüleburgaz Belediyesi ödül aldı.



Yarışmanın jüri üyeleri Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Cengiz Türe, Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Prof. Dr. İnci Parlaktuna, Prof. Dr. Hülya Yüksel, Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Doç. Dr. Semahat Özdemir, Doç. Dr. Emel İrgil, Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten, Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban ve Doç. Dr. Ender Peker’den oluştu. Büyükşehir belediyeleri kategorisinde 24 proje, büyükşehir ilçe belediyeleri kategorisinde 56 proje, il belediyeleri kategorisinde 11 ve il ilçe belediyeleri kategorisinde 5 toplamda 96 proje jüri tarafından incelendi.

