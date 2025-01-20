Aydın’ın İncirliova ilçesinde, trafiği tehlikeye atan ve tek teker üzerinde motosiklet süren 17 yaşındaki sürücü, yapılan incelemeler sonucu tespit edilerek büyük bir cezaya çarptırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, sürücünün yasa dışı hareketlerini gözler önüne serdi.

MOBESE görüntülerinden tespit edildi

İncirliova ilçesinde D-550 Karayolu üzerinde tek tekerle giden bir motosiklet sürücüsünün görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili başlattıkları soruşturma kapsamında MOBESE kayıtlarını inceledi ve motosikletin sürücüsünün kimliğini belirledi.

Sürücüye 67 bin lira ceza ve adli işlem

Motosiklet sürücüsü A.Z. (17), gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kasksız, sürücü belgesiz ve plakasız motosiklet kullandığı belirlenen A.Z.'ye çeşitli maddelerden dolayı toplamda 67 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.