Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım, Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Barım’ın, Gezi Parkı olaylarına katıldığı ve olaylarla ilgili bazı isimlerle bağlantı kurduğu öne sürüldü.

Barım’ın evinde ve ID Danışmanlık Limited Şirketi'ne ait işyerinde arama yapıldı. Polis ekiplerinin arama işlemleri sürerken, elde edilen delillerin soruşturmanın seyrini değiştirebileceği ifade ediliyor.

Gezi Parkı olaylarında yönlendirme iddiası

Savcılık açıklamasına göre Ayşe Barım, Gezi Parkı olayları sırasında sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş.’ye bağlı sanatçıları protestolara katılmaları için yönlendirdi. Ayrıca, bu süreçte Barım’ın bizzat olaylara katıldığı ve bazı sanıklarla iletişim halinde olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında, Barım’ın Gezi davası sanıklarından Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile irtibatı da inceleniyor. Bu bağlantıların detaylandırılması için geniş çaplı bir analiz çalışması yürütülüyor.

Sanat dünyasında tekelleşme iddiaları

Ayşe Barım hakkında daha önce de sanat dünyasında tekelleşme ve bazı ünlüleri engelleme girişimlerinde bulunduğu iddiaları gündeme gelmişti. Bu son gelişmeler, menajerin sektördeki konumuna dair tartışmaları daha da alevlendirdi.