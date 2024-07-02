KOCAELİ (AA) - Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten 1. Etap yarışları, Kocaeli'de düzenleniyor.

Türkiye'de ilk defa yapılan yarışlarda, 6 ilden ​​​​​​​8 ve 15 yaş üstü 167 sporcu, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde mücadele ediyor.

İkinci etabı gelecek ay yapılması planlanan yarışlarda, puan toplamları sıralamasına göre kadınlarda ve erkeklerde ilk 30 arasında yer alacak sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Yarın sona erecek müsabakalar sonucu kategorilerinde ilk 3'e giren sporculara da madalya verilecek.