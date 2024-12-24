İzmir'de yaşayan hayvansever Hamide Kutlu, geçirdiği iş kazasına rağmen 6 yıldır sahipsiz hayvanların bakımını üstleniyor. Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamına rağmen her gün kedi ve köpekleri beslemeye devam eden Kutlu, hayvanları sahiplendirmek için çaba gösteriyor.

Hamide Kutlu’nun hayvanseverlik hikayesi

44 yaşındaki Hamide Kutlu, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte İzmir'in Bornova ilçesinde yaşamaktadır. Kutlu’nun sahipsiz hayvanlarla bağı, 2018 yılında sokakta bir köpeğin yanına gelmesiyle başladı. O günden sonra sokakta gördüğü kedi ve köpekleri beslemeye başlayan Kutlu, onlara sağlık kontrolleri yaptırarak kısırlaştırılmalarını ve sahiplendirilmelerini sağladı.

Hayvanlara olan bağı hiç kopmadı

Hamide Kutlu, her gün çantasında hazır bulundurduğu mama ve yiyeceklerle, sokaktaki kedi ve köpekleri sabah akşam besliyor. 19 Temmuz’da geçirdiği iş kazası nedeniyle omurga, kalça ve ayak kemiklerinde kırıklar oluşan ve karaciğeri zarar gören Kutlu, tedavi sürecinin ardından 26 Kasım’da taburcu oldu. Henüz iyileşmemiş olan kırıkları nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan Kutlu, buna rağmen hayvanlara olan ilgisinden vazgeçmiyor.

Ayağa kalkıp hayvanlara daha iyi bakmayı hedefliyor

İyileşme sürecinde olduğunu belirten Hamide Kutlu, tedavi sürecinin iyiye gittiğini ifade etti. "Tekerlekli sandalyede kalıcı bir durumum yok. Sadece eski sağlığıma kavuşamayabilirim. Doktorum, 'sekerek ya da başka bir şekilde hayatına devam edeceksin' dedi" diyen Kutlu, sağlığına kavuştuğunda hayvanlara daha iyi bakmak için bir işe girip düzenli olarak bakım yapmayı planlıyor.