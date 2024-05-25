İzmirli para dans sporcuları Antalya'da 10-12 Mayıs'ta yapılan ve 14 ülkeden 52 sporcunun katıldığı World Ability Sport World Cup Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Dünya Kupası'nda (Para Dance World Cup) müzik eşliğinde dans edip kente kupalarla döndü. Kombi klas 2 kategorisinde dünya üçüncülüğü, kombi klas 2 kategorisinde dünya altıncılığı, kombi klas 1 kategorisinde dünya dördüncülüğü, tek erkekler klas kategorisinde altıncılık, dokuzunculuk, sekizincilik, on üçüncülük ile tek kadınlar klas 2 kategorisinde dünya sekizinciliği kazanan dansçıların yeni hedefi Prag'ta 22-24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Avrupa şampiyonasında başarılarını arttırmak.

'TEKERLEKLİ SANDALYE DANSÇILARININ ÖN YARGILARI YIKILDI'

İzmir'den Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü ve Egesev Spor Kulübü sporcuları ile dünya kupasına katıldıklarını belirten Türkiye Dans Sporları Federasyonu Tekerlekli Sandalye dans branşının teknik kurul üyesi Ersin Evren, İzmir'den toplam 10 kişilik bir ekibin yarışmaya katıldığını belirtip, "Sporcularımızın bir kısmı ilk defa uluslararası bir yarışmaya girdi. İlk 6'da yer aldı. İlk kez girdiğimiz bir yarışma olduğundan dinamiklerini bilmiyorduk. Ama çok memnunuz" dedi.

'HALK EĞİTİMDE PARA DANS EĞİTİMLERİ BAŞLAYACAK'

Karşıyaka Özel Yürekler Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici ve tekerlekli sandalye dans antrenörü Yeşim Şahin Eryiğit, birçok sporcunun ilk kez katıldığı dünya kupasında güzel başarılar elde ettiklerini söyledi. İzmir'deki özel çocukların özel annelerine halk oyunları öğretmenliği yaptığını belirten Eryiğit, “Türkiye genelinde yaygınlaşması adına hayat boyu öğrenmeye hazırladığımız bir ders modülü var. Halk eğitimde yeterli düzeydeki bütün öğretmenler branş açıp birçok engelliye ulaşabilecek. Bu ders modülü komisyondan geçip onaylanırsa tüm Türkiye'de bunun eğitimlerini vermeye başlayabileceğiz. Türkiye'de bu işi yapmak isteyen birçok engelliye ulaşabileceğiz" dedi.

Kombi klas 1 kategorisinde partneri Osman Ertöz ile dünya 4'üncüsü olan üniversite öğrencisi Sibel Şenol (22), "Çok kısa süredir para dans yapıyorum. Daha öncesinde 3 yıl dans etmiştim. Bu alanda yeni olmama karşın beklentimin üzerinde bir başarı elde ettik. Dünya 4'üncüsü olduk" dedi.

İki yıldır dans ettiğini dile getiren Mehmet Sinan Tiryaki (37) de tekli dansta dünya 3'üncüsü oldu. Tiryaki, "Para dans sayesinde arkadaşlarım oldu, yeni insanlarla tanıştım. Kendi başarım oldu, kendimi geliştirebildim. Normalde genellikle evdeyim. Tekerlekli sandalye basketbol takımına, koşu maratonuna katıldım. Kendimi geliştirmek istiyorum. Bunların içinde en çok dansı seviyorum. Çünkü daha özgür" diye konuştu.

İran'dan Türkiye'ye gelen ve para dans öğrenmeye başlayan Nazlı Ebdali de şu ifadeleri kullandı:

"4 senedir burada yaşıyorum. Yarışmaya katılmadım ama onları desteklemek için Antalya'ya gittim. Makyajlarını yaptım. Ben de 5 aydır dans ediyorum. Kendimi hazır hissetmedim ama seneye katılmak istiyorum. Kendimizi daha çok bağımsız hissediyoruz. Bizler de birçok şey yapabiliyoruz. Dansı çok sevdim, devam etmek istiyorum."