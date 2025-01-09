Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Basın Halkla İlişkiler Dairesi'nde çalışan Samet Alaca’nın geçmişte sosyal medya hesaplarından yaptığı skandal paylaşımlar nedeniyle iş akdinin feshedildiğini duyurdu.

Resmi açıklama

Belediyeden yapılan açıklamada, “Basın Halkla İlişkiler birimimizde çalışan Samet Alaca’nın, geçmişte sosyal medya hesaplarından yaptığı uygunsuz paylaşımlar tespit edilmiştir. Bu nedenle, ilgili personelin iş akdi derhal feshedilmiştir,” ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında 'Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in danışmanı' sıfatı ile haberlere konu edilen içeriklerdeki ünvan kullanımı kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Haberlere konu personelimiz Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığımız kadrosunda ‘haber editörü’ sıfatı ile çalışmakta olup ilgili içeriklerin kamuoyuna yansımasının ardından İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığımız tarafından ilgili kişi/kişiler ivedilikle gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda ayrıca ilgili personelin görev yaptığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve bünyesindeki çalışanlar hakkında detaylı inceleme devam etmektedir.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak kurumlara ve kişilere nefret söylemi, ötekileştirme, eşitsizlik, ayrımcılık ve hakaret içeren hiçbir söylemi kabul etmemiz mümkün değildir. Bu kapsamda yürütülen incelemelerin ardından ilgili personelin iş akdi 09.01.2025 itibarıyla feshedilmiştir."

Tepkilere neden olmuştu

Samet Alaca’nın sosyal medya platformu X'teki geçmiş paylaşımlarında, İslam dinine, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddiaları, kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Bu paylaşımların ardından Alaca gözaltına alınmış ve hakkında adli süreç başlatılmıştı.