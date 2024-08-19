Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Ekinplas plastik fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Organize Sanayi Bölgesi'nde (ÇOSB) faaliyet gösteren fabrikada meydana gelen yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın tamamını sardı.

Yangının başlangıcı ve yayılması

Edinilen bilgiye göre, fabrikanın çeşitli bölgelerinde başlayan yangın, hızla yayıldı ve yoğun dumanlar gökyüzüne yükseldi. Dumanlar, ilçede paniğe neden oldu ve birçok noktadan görünür hale geldi.

İtfaiye müdahalesi

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek ve alevleri kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Yangının tamamen söndürülmesi ve fabrikanın korunması için ekipler, tüm güçlerini seferber etmiş durumda.

İlçede yarattığı etkiler

Fabrikadan yükselen yoğun duman, ilçedeki hava kalitesini olumsuz etkiledi ve çevredeki vatandaşlarda endişeye yol açtı. İtfaiye ekiplerinin ve diğer yetkililerin, yangının yayılmasını önlemek ve güvenlik tedbirlerini artırmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeni ve fabrikada meydana gelen maddi hasar ile ilgili detaylar, olayın ardından yapılacak incelemelerle netlik kazanacak.