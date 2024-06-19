Bunlar da ilginizi çekebilir

Kara yolundaki yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

Ulaşım ın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

TDV gönüllüleri Nijer'deki yetimhane ve Kur'an kursunu ziyaret etti

TDV gönüllüleri Nijer'deki yetimhane ve Kur'an kursunu ziyaret etti

Tatilcilerin dönmeye başlamasıyla özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde akıcı yoğunluk oluştu.

TEKİRDAĞ (AA) - Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu arttı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.