Tekirdağ'da, ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar, sürücüler ve yolcular için renkli bir rota oluşturuyor. Tatil sezonunun başlamasıyla yoğunlaşan trafikte, Tekirdağ-Çanakkale kara yolundaki bu tarlalar, göze hoş gelen görüntüler sunuyor. Pek çok kişi bu güzellikleri fotoğraflamak için durup anılarını ölümsüzleştiriyor.

"Turizme önemli bir katkı sağlıyor"

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, ayçiçeği tarlalarının şehre turistik bir değer kattığını belirterek, Tekirdağ'ın her mevsim farklı doğal güzellikler sunduğunu vurguladı. Hacıoğlu, "Tekirdağ her mevsim ayrı bir doğal stüdyo. Kent yılın belirli dönemlerinde belirli renklere bürünür. Nisan'da kanola, haziranda lavanta ve bu ayda ayçiçeğinin sarısı güzel manzaralar sunuyor. Tekirdağ - Çanakkale yolu üzerindeki ayçiçekleri sürücülerin ilgisini çekiyor. İnsanlar bu tarlalarda güzel anılar biriktirip, fotoğraf çektirmek için duruyor. Tekirdağ'ın bu güzel tarlaları turizmede önemli bir katkı sunuyor. Tekirdağ'ın ayçiçeği tarlalarına gelenler kentin diğer turizm aktivitelerini yapıyor" dedi.

Renkli tarlalarda keyifli yolculuk

Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ - Çanakkale kara yolunu kullananların renkli tarlalar arasında keyifli bir yolculuk yaptığını belirtti. Kamyon şoförü Aşkın Topçu da ayçiçeği tarlalarının manzarasının büyüleyici olduğunu belirterek, bu tarlalar arasında yolculuk yapmanın büyük keyif verdiğini ifade etti.

Ahmet Hacıoğlu kimdir?

Ahmet Hacıoğlu 1966 Kırklareli doğumlu olup ilk, orta ve lise öğrenimini Kırklareli ilinde tamamladı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümünden 1987 Yılında mezun oldu. Afyon, Çankırı ve İstanbul İllerinde Öğretmen, Müdür Yardımcısı, Müdür Başyardımcısı ve Okul Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, 2003-2011 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü, 2011–2013 tarihleri arasında Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü, 2013 - 2019 yılları arasında Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini yürüten Ahmet Hacıoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet HACIOĞLU 23.09.2019 tarihinde Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde İl Müdürü olarak işe başlamıştır.