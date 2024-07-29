Yangın, akşam üzeri saatlerinde başladı. Fabrikadan yükselen dumanlar kısa sürede tüm bölgeyi kapladı. Yangının büyüklüğü karşısında harekete geçen itfaiye ekipleri, olay yerine hızla sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almak ve alevlerin diğer fabrikalara sıçramasını önlemek için büyük bir mücadele veriyor.

Çalışmalar sürüyor

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ekipler, alevlerin çevredeki diğer fabrikalara sıçramaması için öncelikli olarak bir güvenlik çemberi oluşturdu.