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Deniz e girerek Marmara'nın serin sularının tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oyun oynadı.

Süleymanpaşa, Şarköy, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerindeki sahillerde turistlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

Hava sıcaklığının 28 derece kaydedildiği kentte yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.

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