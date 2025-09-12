Karadeniz kıyısındaki Tekirdağ Saray ve Kırklareli Vize ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13-16 Eylül 2025 tarihlerinde denize girilmesi yasaklandı. Valilik ve Kaymakamlık yetkilileri, vatandaşların can güvenliğini riske atmamak amacıyla bu kararı aldı.
Tekirdağ Saray’da yasak
Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri ve deniz şartları göz önüne alınarak, Saray ilçesinde 4 gün boyunca denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Kırklareli Vize’de yasak
Kırklareli Vize Kaymakamlığı da aynı tarihlerde ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Yetkililer, vatandaşların uyarılara uymasını istedi.