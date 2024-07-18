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Operasyonda iş yeri sorumlusu M.T. ve iş yeri sahibi M.D. gözaltın alındı.

Ekipler, bir iş yerine düzenlediği operasyonda 1382 taklit terlik ele geçirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Vatan Mahallesi'nde çeşitli markalardaki ayakkabı ve terliklerin taklitlerini üreten şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyon da, çeşitli markaların taklitleri olan 1382 terlik ele geçirildi.

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