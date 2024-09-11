Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşanan ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran bebek şiddeti vakasıyla ilgili valilikten ilk açıklama geldi. Ailesinin beyin kanaması ve vücudunda morluklarla hastaneye kaldırdığı bebek üzerine yapılan incelemeler, olayın ciddiyetini ortaya koydu.

Tekirdağ Valiliği, sosyal medyada "mağdur çocuğa cinsel istismar" olarak yer alan iddialara ilişkin bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, "Malkara ilçesinde meydana geldiği öne sürülen ve sosyal medyada geniş bir şekilde tartışılan 'mağdur çocuğa cinsel istismar' vakası hakkında aile üyeleri ve komşulardan oluşan toplam beş kişinin gözaltına alındığı, bunlardan birinin tutuklandığı ve diğer dört kişinin ise gözaltında tutulduğu bildirilmektedir. Mağdur çocuğun tedavisi hastanede devam etmekte olup, soruşturma Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülmektedir" denildi.