TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 15 bin saman balyası yandı.

Dereağzı Mahallesi'nde, hayvanların da bulunduğu çiftlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çiftlikte bulunan küçükbaş hayvanlar buradan çıkarılıp kurtarıldı.



İtfaiye ekipleri, saman balyalarının bulunduğu bölümde çıkan yangını ahır kısmına sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında 15 bin saman balyası zarar gördü.

Ekiplerin çiftlikteki soğutma çalışması sürüyor.