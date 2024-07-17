Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, bir çiftlikte çıkan yangın büyük zarara yol açtı. Yangında 15 bin saman balyası kül olurken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hayvanlar kurtarıldı ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor

Dereağzı Mahallesi'nde bulunan çiftlikte, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

İtfaiye hızla müdahale etti

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, saman balyalarının bulunduğu bölümde çıkmış olmasına rağmen, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde ahır kısmına sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Çiftlikte bulunan küçükbaş hayvanlar, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, itfaiye ekipleri çiftlikte soğutma çalışmalarına devam ediyor. 15 bin saman balyasının yanarak zarar gördüğü yangının maddi boyutu ise büyük oldu