Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, Vatan Mahallesi Hicran Sokak’ta, Z.K. isimli kadının 10 yıl boyunca çöplerini biriktirmesi sonucu, yaşadığı apartman adeta çöplüğe dönüştü. Çöplerin birikmesi nedeniyle kokular etrafa yayıldı ve mahalleli rahatsız olmaya başladı. Çevredeki vatandaşların şikayetleri üzerine, apartman önüne gelen çöp kamyonları çöplüğü temizlemek için harekete geçti.

7 ton çöp çıktı

Yetkililerin yaptığı temizlik çalışması sırasında apartmandan toplamda 7 ton çöp çıkarıldı. Z.K. isimli kadının, 20 yıl boyunca çöpleri apartman bahçesi ve içerisine biriktirdiği, bu durumun ailede büyük sıkıntılara yol açtığı iddia ediliyor. Kadının çocukları, bu durumla baş edemeyerek evden ayrılmış. Komşuları, Z.K.’nin durumu hakkında endişelerini dile getirerek, hastalık belirtisi gösterdiğini ve bir an önce tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.

Komşusunun açıklamaları

Z.K.'nin komşusu, "Bütün mahalle onu terk etti, sadece ben sahip çıkıyorum" diyerek kadının durumunun uzun süredir devam ettiğini ve çöp birikintisinin artık kontrol edilemez hale geldiğini söyledi. Ayrıca, çöplerin evin her köşesine yayıldığını ve kadının yüzünün, gözü sarardığını da belirtti. Komşusu, kadının sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini ve bir doktora görünmesi gerektiğini de ifade etti.