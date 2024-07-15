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Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Yarışların sonunda yelken kulübünde düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Şenol Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen ve Marmara Deniz'i açıklarında yapılan yarışlara 60 sporcu katıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarış ları" sona erdi.

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