Tekirdağ’da gerçekleştirilen bir jandarma operasyonunda, 8 düzensiz göçmen ve insan kaçakçılığı yapan 1 organizatör yakalandı. Operasyon, E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde düzenlendi.

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Operasyon detayları

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Otoyolu üzerinde düzensiz göçle mücadele amacıyla denetim yaptı.

Yakalananlar

Yapılan denetimlerde, farklı uyruklardan toplam 8 düzensiz göçmen ve organizatör olarak faaliyet gösteren 1 kişi, bir araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA