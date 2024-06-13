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Adreslerde bulunan A.Z, G.G, S.Z, C.S.Z. ile M.S. gözaltına alındı.

Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada, 560 gram sentetik uyuşturucu, iklimlendirme çadırı, ısıtma sistemi, aydınlatma sistemi, 2 fan, hava motoru ve 4 litre bitki besleyici gübre ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde evlerde uyuşturucu üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da evlerinde kurdukları düzenekle uyuşturucu imal eden 5 şüpheli gözaltına alındı.

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