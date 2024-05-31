Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Hafif yaralanan 18 kazazedelerden bir kısmı olay yerinde tedavi edildi, bazıları ise tedbiren Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada sürücüler ve işçi servisinde bulunan 15 kişi yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

U.K'nın kullandığı 34 GMU 973 plakalı kamyonet, Bağlar Kavşağı'nda önce refüje ardından, kırmızı ışıkta bekleyen N.T. idaresindeki 59 S 4094 işçi taşıyan servise ardından T.G'nin kullandığı 59 J 4015 plakalı diğer işçi servisine çarptı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde fren arızası nedeniyle duramadığı belirtilen kamyonetin trafik ışıklarında bekleyen 2 işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen kaza da, 18 kişi hafif yaralandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.