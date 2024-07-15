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Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla karate turnuvası yapıldı

Sürücüler ile şarampole devrilen araçtaki Aytaç N. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazada 34 CBR 087 plakalı otomobil şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye iftaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Y.Ş. idaresindeki 34 CBR 087 plakalı otomobil ile S.B. yönetimindeki 39 NP 007 plakalı otomobil, Türkgücü Mahallesi'nde çarpıştı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kaza da bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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