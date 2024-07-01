Bunlar da ilginizi çekebilir

TÜBİTAK Fen Lisesi, geleceğin bilim insanı adaylarını yetiştirmek için öğrencilerini bekliyor

TÜBİTAK Fen Lisesi, geleceğin bilim insanı adaylarını yetiştirmek için öğrencilerini bekliyor

Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tekirdağ Liman Başkanı İrfan Kızıltaş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün tarafından sporculara madalyaları verildi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara yurt içinden farklı kulüplerden 60 sporcu katıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kabotaj Deniz Kupası yarışları tamamlandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.