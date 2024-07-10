Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde bulunan Akpa Kimya Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Olay, saat 22.15 sıralarında aşırı basınç nedeniyle gerçekleşti. Patlamada kimse yaralanmazken, işçiler tahliye edildi ve bölgeye sağlık, itfaiye, emniyet ve Tredaş ekipleri sevk edildi.

Patlamanın sebebi ve ilk müdahale

Patlama, fabrika içerisindeki güvenli bölgede aşırı basınç nedeniyle meydana geldi. İddiaya göre, patlama sonrası fabrika personeli hızla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Tredaş ekipleri de elektrik güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede çalışmalara başladı.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Patlamanın hemen ardından, civardaki yerleşim yerlerinde duyulan ses, vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Emniyet güçleri, olay yerine güvenlik çemberi oluşturarak bölgeyi kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri, olası bir yangın riskine karşı hazır bekletildi. Sağlık ekipleri, herhangi bir yaralanma durumuna karşı hazır bulundu.

Patlamanın civar yerleşim yerlerinden duyulması, vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Patlama sesini duyan birçok kişi, güvenlik önlemleri ve olayın detayları hakkında bilgi almak için olay yerine geldi. Emniyet güçleri, vatandaşları sakinleştirmeye ve güvenlik çemberinin dışına çıkarmaya çalıştı.