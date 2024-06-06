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Etkinlik kapsamında, iskelede açılan bilgilendirme standında vatandaşlara denizin kirletilmemesi ve doğanın korunması hakkında bilgiler verildi.

Denizden çıkarılan lastik, ağ ve tekne parçaları, plastik, cam ve evsel atıklar Rumeli İskelesi'nde sergilendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa ve gemi adamları tarafından gerçekleştirilen etkinlikte denizde dip temizliği yapıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "Çevre Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla deniz dibinde yapılan temizlikte çıkarılan çöpler sergilendi.

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