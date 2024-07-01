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Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerası nca kaydedildi.

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