TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da balıkçılar, özel çocuklar için tekne turu düzenledi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi ile Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında özel çocuklar ve aileleri limanda bir araya geldi.

Daha sonra tekneye binen çocuklar Marmara Denizi açıklarında tur attı. Bazı balıkçı tekneleri de korna ve siren çalarak çocuklara eşlik etti.

Deniz turunun ardından balıkçı barınağında çocuklara ve ailelerine balık ekmek ikram edildi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel çocuklarının yüzünü güldürdükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Özel çocukların da bu toplumun bir parçası olduğunu, bunu herkesin fark etmesi gerektiğini anlatan Pehlivanoğlu, şöyle dedi:



"Bugün bizim en mutlu günümüz. Bugün özel kardeşlerimizle, ailelerimizle beraber bizler de dahil olmak üzere keyifli bir etkinlik yaptık. Onlara balık ekmek ikram ettik, onları teknelerle gezdirdik. Kooperatif olarak bundan sonra da onları yalnız bırakmayacağız." dedi.

Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği Başkanı Zehra Metin Özen de balıkçılara özel çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattıkları için teşekkür etti.

Anne Saadet Erdem de çocuğuyla ilk defa deniz açıldığını dile getirerek, "İlk tekneye bindiğimde oğlumun özel çocuk değil de değerli biri olduğunu gördüm. Hala duygulanıyorum, çok güzeldi. Bu turu düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. O kadar mutluydum ki sanki ayaklarım yerden kesildi, oğlumun o kadar değerli olduğunu öğrendim ki böyle kişiler bizim değerimizi biliyormuş dedim." ifadeleri kullandı.







