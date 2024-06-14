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Vatandaşlar, miting alanı çevresindeki işyerlerinin tenteleri ile alanda kurulan çadırların altına girerek sağanaktan korunmaya çalıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla Hayrabolu ilçesinde düzenlenecek "buğday mitingi" öncesinde alanda bekleyen vatandaşlar da sağanağa hazırlıksız yakalandı.

Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Kentte öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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