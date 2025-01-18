Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, otomobiliyle şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü hayatını kaybetti.

Sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kapaklı-Saray yolunda Hasan Memiş idaresindeki 59 AIB 797 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Memiş’i araçtan çıkartarak Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Memiş hayatını kaybetti. Memiş’in Kapaklı’da fırıncılık yaptığı öğrenildi.