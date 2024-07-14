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Kent merkezinde sıcaktan etkilenen vatandaşlar ise ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve çay bahçelerinde vakit geçirdi.

Denizin tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oynadı.

Sahillere gelen vatandaşların bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar sahillerde serinlemeye çalışıyor.

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