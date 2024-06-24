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Ağır yaralanan Mengübeti, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavga sırasında M.Ç. ve M.A.Ç, Mengübeti'ye tabancalarla ateş etti.

Mengübet ile kayınpederi M.Ç. (47) ve kayınbiraderi M.A.Ç. (17) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, esnaf Emrah Mengübeti (33), tartıştığı eş ini geri getirmek için kayınpederinin Atatürk Mahallesi'ndeki evine gitti.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı kayınpeder i ve kayınbirader inin tabancayla vurduğu kişi hayatını kaybetti.

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