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Aydın'da kaybolan 56 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Aydın'da kaybolan 56 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Yuva Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında park halindeki tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki tır da başlayıp anız lık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

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